Scuole contro la violenza: l'anteprima del corto “Pluriverso” di Fabrizio Varesco

Nell’ambito del cartellone Una società per relazioni, domani, martedì 24 novembre, alle 17.00, sul canale Youtube, si terrà l’incontro “Scuole contro la violenza, educare alle differenze per contrastare la violenza di genere”, un’occasione per riflettere sull’educazione alle differenze rivolta alle giovani generazioni come fondamentale strumento per il contrasto al fenomeno della violenza di genere. Durante l’evento verrà presentato il cortometraggio “Pluriverso”, realizzato nel 2020 da Fabrizio Varesco per conto di APS Femminile Maschile Plurale assieme ai protagonisti della quinta edizione del progetto omonimo, che ha visto la partecipazione delle realtà scolastiche del ravennate per la realizzazione di una serie di percorsi con le classi ed eventi formativi destinati ai docenti.

Il documentario raccoglie una serie di testimonianze da parte delle figure coinvolte nel progetto durante l’anno scolastico 2019-2020, che ha visto la partecipazione delle realtà scolastiche del ravennate per la realizzazione di una serie di percorsi con le classi ed eventi formativi destinati ai docenti sul tema dell’educazione alle differenze. Nel corso della narrazione, in un collage di interviste e documenti esclusivi, verrà ripercorsa la storia del progetto sin dalla sua ideazione, gli sviluppi attraverso le edizioni annuali, nonché le recenti trasformazioni del percorso in occasione del lockdown. Attraverso le narrazioni dei protagonisti del documentario emerge l’impegno profuso dalla rete di Pluriverso nel contrastare la violenza di genere creando opportunità, per generazioni giovani e adulte, di sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e valorizzare le reciproche differenze nel segno del pluralismo, di imparare a riconoscere e contrastare stereotipi ed esplorare il concetto di identità personale, sia in riferimento ad epoche e culture distanti sia nel rapporto con le proprie comunità di appartenenza, con un’attenzione crescente al mondo della socialità online.