Se Dante non fosse stato a Ravenna, una visita guidata per scoprire il lascito del poeta in città

Se Dante non avesse conosciuto Ravenna, trascorrendo qui gli ultimi anni della sua vita, la nostra sarebbe certamente una città dalla storia e dalle sembianze molto diverse. Sabato 17 ottobre, durante la Notte per Dante, parte una visita guidata per scoprire le tracce dantesche a Ravenna.



Un itinerario alla scoperta degli edifici e delle zone della città su cui le parole e la memoria del Sommo Poeta hanno lasciato il segno, dalla cosiddetta casa di Francesca alla zona dantesca, passando per la biblioteca Classense, dove si visita la Sala Dantesca e la mostra temporanea "Inclusa est flamma".



Il percorso termina al laboratorio Imad Punto Mosaico per ammirare originali mosaici a tema. La visita sarà animata da personaggi inattesi e momenti lirici. Ritrovo presso Porta Sisi (via Mazzini) alle 15.00. Costo: 19 euro.