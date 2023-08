Seconda edizione della Moto Biker Birrata in favore degli alluvionati

Sabato 2 settembre la Birreria di Faenza ospiterà la seconda edizione della 'Motor Biker Birrata', manifestazione con giochi, spettacoli e stand dedicati al tema delle 'due ruote' che però quest'anno sarà anche all'insegna della beneficenza verso la popolazione alluvionata.

Il programma di sabato 2 negli spazi de La Birreria di Faenza, via Granarolo 17C, prenderà il via alle 15 con Dj set di Jumbo la cui musica farà da sottofondo fino a tarda sera alle diverse iniziative: stand a tema, sexy aperitivo, giochi a premi, spettacoli di burlesque e pole dance, sexy bike wash e il 'toro meccanico' sul quale si potrà misurare la propria abilità di rimanere equilibrio coma la tradizione dei migliori bar statunitensi. Tanti spettacoli senza però dimenticare il dramma che la Romagna ha subito. Nel corso del pomeriggio infatti, gli Angeli del fango del modenese arrivati in città a maggio e giugno per dare una mano agli alluvionati, lasciati gli stivali di gomma e le pale, sono saliti in sella alle loro due ruote e proporranno le loro specialità: tigelle farcite e gnocco fritto, organizzeranno poi una una lotteria a premi il cui ricavato verrà dato ai faentini alluvionati. La serata proseguirà con un tributo musicale di Bon Scott Experience agli AC/DC.

Alla manifestazione, nata da una idea di Angelo Patruno e organizzata da 'La Birreria' in collaborazione con Jumbo Dj e con la collaborazione di Amos Cerchierini che vede come sponsor il negozio faentino di articoli per motociclisti Capo Nord, parteciperanno 'Bee Biker', Officina di customizzazione o personalizzazione moto di Forlì, Fast Kustom, Costruzioni special bike omologate e realizzazioni e vendita di parti speciali e accessori e 'Laboratoire aerografie' di Forli.

In caso di maltempo l'appuntamento si svolgerà domenica 3 settembre.