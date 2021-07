Seconda edizione di "Suono Franco" domenica all'ex convento di San Francesco a Bagnacavallo

Sarà la musica il denominatore comune che riunirà la comunità bagnacavallese nel chiostro dell’ex convento di San Francesco, domenica 18 luglio a partire dalle 18, per la seconda edizione di Suono Franco, evento dedicato a Nicola “Franco” Ranieri. L’iniziativa è promossa dall’associazione Suburbia in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo e l’Albergo Antico Convento San Francesco, assieme alle associazioni Controsenso e Doremi.

«Quest’anno sarà la frase latina Sursum corda (in alto i nostri cuori) a far da sottotitolo all’evento – commentano gli organizzatori. – E il cuore, centro della decisione, luogo della volontà, esalterà le passioni in una “serissima informalità”, sottolineando alcuni degli aspetti afferenti le dinamiche che la musica innesca, ad esempio l’elevazione spirituale. Passioni che appaiono smarrite. Passioni che invece sono anche a voler esaltare la figura dell’uomo, Nicola “Franco” Ranieri, che ha inciso profondamente nella cultura musicale (e non solo) del territorio e delle persone.» Si inizierà alle 18 con un aperitivo conviviale assieme al Pier Foschi Show, accompagnato da Pier Marco Turchetti alla tastiera e dalla danzatrice Elisa Billini.

La serata proseguirà poi, dalle 20.15, con una rassegna dei musicisti Giovanni Barberini, Daniele Corraro, Basilio Dalmonte, Pier Foschi, Improplayers (piccolo ensemble), Maurizio Lesmi, Jacques Pini, Adriano Rugiadi, Stefano Savini, Pier Marco Turchetti. È gradita la prenotazione chiamando il 348 6940141 (Patrizia). L’ingresso sarà da via Cadorna 10.