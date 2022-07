Secondo appuntamento sotto le stelle a Lugolandia

Mercoledì 20 luglio sarà il secondo Mercoledì sotto le stelle a Lugolandia, la manifestazione organizzata dal Comune di Lugo con la direzione artistica di FEshion Eventi che trasforma il centro storico in una grande area giochi a cielo aperto con tanti laboratori gratuiti e senza prenotazione per bambine e bambini, ragazze e ragazzi.



Alla già ricca programmazione di laboratori si aggiunge un’esperienza veramente originale e.…prettamente lughese. Massimiliano Fabbri, nuovo museologo del Comune, propone “Cavalli selvaggi”, ovvero un laboratorio di disegno volante a partire dal cavallino di Francesco Baracca e le sue molte varianti che ne hanno fatto un’immagine ancora oggi viva e potente. Il laboratorio, rivolto alle bambine e ai bambini e ai grandi accompagnati, si tiene dalle 20 alle 23 in via Monsignor Ennio Vaccari (l'ex tratto di via Codazzi tra via Baracca e piazza Savonarola) per disegnare con diverse tecniche e materiali una mandria di cavalli finalmente liberati dai loghi e dagli stemmi, e pronti ad andare, liberi, selvaggi e galoppanti, per il mondo. “Per farlo ci guarderemo anche un po' in giro, facendoci prestare gli occhi da altri artisti se serve, e inventandocene poi di nuovi e più belli” spiega Fabbri.



La serata riserva tante possibilità che già sono state sperimentate nel primo mercoledì, lo scorso 6 luglio, dal “cantiere dei piccoli” in largo della Repubblica, ai “piccoli pittori sotto le stelle” in piazza dei Martiri, a “Big mattoncino” nel Pavaglione e tanto altro. Al monumento di Baracca è previsto lo spettacolo di ginnastica artistica, ginnastica ritmica, parkour e acrobatica aerea della Scuola Federale di Ginnastica Artistica di Lugo mentre Mago Christian torna all’interno di LuOgo a incantare i bambini. In via Baracca e corso Garibaldi, con il contributo fondamentale della rete dei commercianti, si possono trovare tanti altri laboratori giocosi per i bambini (bolle di sapone giganti e gioco dell'oca gigante solo per citarne alcuni) e esibizioni canore. In via Baracca il trio acustico Miami & the Groovers e in corso Garibaldi il 20 luglio l'energia dei Flints. In via Baracca ricordiamo il richiestissimo e ricchissimo Mercatino dei ragazzi con tanti giochi da vendere e scambiare, e per gli amanti del genere è previsto il mercatino baby rétro. Sotto le logge del Pavaglione spazio ai giochi da tavolo con l'associazione Arcanum Den che mette a disposizione i suoi associati per giocare in compagnia, nello stesso luogo si gioca anche con la Biblioteca Trisi e con il Circolo scacchistico lughese.



Le istituzioni culturali del Comune di Lugo sono aperte fino alle 23, Museo Baracca e Casa Rossini, oltre alle Pescherie della Rocca dove si può visitare la mostra dedicata a Joan Mirò, litografo. Al Teatro Rossini, dopo il successo della prima serata, tornano le visite guidate con turni di mezz’ora dalle 21 alle 23.