"Segni Migranti", un talk online con Mario Cresci e Mauro Bubbico

Venerdì 18 dicembre alle ore 18, nell’ambito del ciclo di incontri “In Between”, organizzato da Isia Faenza con i protagonisti del mondo del design e della creatività contemporanea, Mario Cresci e Mauro Bubbico sono protagonisti del talk online "Segni Migranti", introdotto da un saluto istituzionale della Presidente di Isia Giovanna Cassese e moderato da Marinella Paderni, docente di Storia dell’arte contemporanea nell’istituto faentino.

La conferenza, che potrà essere seguita pubblicamente sul canale YouTube di Isia Faenza, è dedicata all’omonimo libro di Mario Cresci (Postcart Edizioni, 2019), vincitore del prestigioso Les Prix du Livre Historique 2020 del festival Les Rencontres de la Photographie d'Arles e realizzato con la collaborazione di Mauro Bubbico, graphic designer e docente di grafica editoriale al primo anno del biennio in Design della Comunicazione di ISIA Faenza.

"Segni migranti" è un’opera aperta che raccoglie gran parte del lavoro di Cresci connesso alla grafica e in parte alla fotografia, in un percorso articolato, denso di parentesi, nessi e associazioni: il titolo indica la traccia grafica del segno-disegno che convive con la realtà storica della condizione umana, ma anche con quella del migrante contemporaneo, perché “lasciare il segno” indica la potenza di un’azione e di un’idea convincente. Il libro si presenta dunque come un archivio di immagini personali e collettive, un immenso patrimonio visivo rivisitato per aree tematiche, similitudini o analogie di varia natura che funziona come uno specchio in cui rimbalzano le ricerche di senso che seguono i tempi e le esperienze vissute nei singoli contesti sociali, dentro la comunità e dentro alle cose.