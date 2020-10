Segreti e funzionamento del gioco d’azzardo: un talk dal punto di vista dei giocatori

Venerdì 23 ottobre alle ore 21:00 presso il Circolo Arci Prometeo in vicolo Pasolini 6, il matematico Fillippo Maria Vincenzi e lo psicologo Gioele Visani terranno una dinamica conversazione sul gioco d’azzardo, il suo funzionamento e i suoi segreti.

Sono tante le frasi che i giocatori ripetono a se stessi. Dai meteoriti ai fulmini, alla vittoria scientifica: ma come funzionano realmente i giochi d'azzardo? Lo si scopre in questo talk in cui si affronterà la tematica dell'azzardo dal punto di vista di chi gioca.

L’evento è sostenuto dal piano locale 2018/19 di contrasto al gioco d’azzardo patologico dell’Unione Romagna Faentina e organizzato dalTavolo di confronto sul Gioco D’Azzardo Patologico, che ha unito in una squadra di intenti diversi enti e realtà associative del territorio dell’URF che si occupano di queste tematiche.