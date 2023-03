Sei giovani talenti si esibiscono al pianoforte per un concerto benefico

Prezzo non disponibile

Ha per titolo “AscoltiAMO” il concerto per pianoforte che si terrà domenica 12 marzo alle 10.30 nella Sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo. Protagonisti del concerto saranno i giovani allievi del maestro Mauro Minguzzi che da oltre 35 anni si dedica all’insegnamento del pianoforte a ragazze e ragazzi, oltre a tenere corsi di perfezionamento per pianisti già diplomati.

I giovanissimi artisti Lorenzo Missiroli, Matteo Bragonzoni, Alessandro Koebler, Federico Segurini, Domenico Bevilacqua e Riccardo Martinelli, tutti vincitori di primi premi in concorsi nazionali ed internazionali, si esibiranno suonando musiche di Schubert, Scarlatti, Debussy, Liszt, Prokofiev, Rachmaninoff, Ravel, Schumann, Haydn e Medtner.

Il concerto, promosso dal Lions Club Bagnacavallo con il patrocinio del Comune, viene realizzato con la collaborazione della Scuola di musica Malerbi di Lugo. L’ingresso al concerto sarà a offerta libera: il ricavato verrà utilizzato dal Lions Club Bagnacavallo per attività benefiche nell’ambito del territorio.