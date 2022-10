Sei occasioni per vivere la domenica mattina in musica

Dopo l’inaugurazione di domenica scorsa, i "Concerti della Domenica" dell’Associazione Angelo Mariani proseguono per altri sei appuntamenti.



Il secondo concerto, domenica 13 ottobre alle ore 11, sarà dedicato al pianoforte. Sul palco della Sala Corelli del Teatro Alighieri, salirà il pianista Pietro Beltrani pronto a eseguire una serie di trascrizioni per pianoforte scritte da Rachmaninov. Un omaggio al grande compositore russo, un preludio alle celebrazioni del 2023 dei 150 anni della nascita.



Diplomatosi a soli 18 anni al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, ha studiato presso l’Accademia Pianistica di Imola, con Franco Scala e in seguito con Piero Rattalino. Ha frequentato masterclass con i migliori maestri, e ha conseguito il diploma di secondo livello al Conservatorio “B. Maderna” di Cesena. Nel 2009 a Castrocaro Terme è risultato uno dei tre vincitori della XIII “Rassegna dei migliori diplomati dei conservatori e degli istituti pareggiati d’Italia" e, grazie a questo riconoscimento, una sua registrazione è stata inserita nella rivista “Suonare News”.



Intensa anche la sua attività concertistica. Si è esibito in tutta Italia, in importanti teatri e sale italiane, tra cui il Teatro La Fenice di Venezia, il Parco della Musica a Roma, il Teatro Manzoni, il Teatro delle Celebrazioni e l’Accademia Filarmonica di Bologna, il Teatro Vittoria di Torino, la Sala Puccini del Conservatorio e la GAM di Milano, il Teatro Comunale di Firenze.



Ha preso parte a numerosi Festival italiani, fra cui MiTo di Milano-Torino, Piano City di Milano, l’Emilia Romagna Festival, il Bologna Festival e il Maggio Musicale Fiorentino. Ha debuttato negli USA, suonando alla Radford University, all’Argentha Theatre di Little Rock e nella prestigiosa Carnegie Hall di New York.



Il 30 ottobre Tommaso Lonquich clarinetto, figlio d’arte, Danusha Waskiewicz viola e Andrea Rebaudengo pianoforte, presenteranno gran parte del repertorio scritto per questo organico con musiche di Mozart, Kurtag, Bruch, Schumann.



La contrabbassista e compositrice Valentina Ciardelli sarà la protagonista del concerto del 6 novembre insieme all’arpista Anna Astesano. Una formazione molto originale, così come il contributo che Valentina sta dando alla letteratura per contrabbasso, con l’intento di valorizzare il ruolo di uno strumento troppo spesso relegato al ruolo di fila di un’orchestra.



Il recital pianistico di Alice Di Piazza, con in programma musiche di Bach, Schumann e Brahms, ci riporterà alla sala Corelli domenica 20 novembre.



Ancora di scena un Trio il 27 novembre, Yuri Ciccarese flauto, Hulrike Hoffmann violoncello,

Pierluigi Di Tella pianoforte con musiche di Beethoven, Czerny, Weber.



La rassegna chiuderà domenica 18 dicembre con un violinista di grande qualità, Luca Fanfoni, che con Marino Nicolini al pianoforte affronterà una delle forme più diffuse, quella della sonata, e uno dei repertori più impegnativi: Mendelssohn, Franck, Brahms.