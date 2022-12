"Sei volti per Dante": i mosaici di Rita Benzoni

Dal 3 al 30 dicembre la Galleria Laboratorio Dis-Ordine in via D’Azeglio 42, a Ravenna, ospita la mostra di mosaici "Sei volti per Dante" di Rita Benzoni nell’ambito della rassegna Biennale di Mosaico Contemporaneo 2022 e delle Celebrazioni dantesche estese dal Comune di Ravenna a tutto il 2022.

Dante e la Divina Commedia sono da sempre fonte d’ispirazione per ogni artista. Lo hanno interpretato, pittori, scultori, poeti, attori, registi. Rita Benzoni ha voluto rendere omaggio al Sommo Poeta raccontando il suo “viaggio” fra arte visiva, letteratura e cinematografia per arrivare al mosaico scegliendo alcuni interpreti dei protagonisti della Commedia. E così, Vincent Cassel diventa Dante e Alba Rohrwacher è Beatrice; Vittorio Gassman veste i panni di Virgilio e Greta Rubino quelli di Francesca; Carmelo Bene si trasforma nel Conte Ugolino e Leo Ferré in Caronte. Rita unisce fra loro mondi diversi, ma che insieme danno forma concreta a una ricerca espressiva volutamente senza confini di spazio, tempo e genere.

Orari di visita: lun-mar-merc-giov-ven 10-12.30 / 15.30-18.30. Festivi su prenotazione all’indirizzo info@dis-ordine.it