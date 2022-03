"Sentire i sentieri, a piedi nella natura": al via tre giornate dedicate al verde e alle pinete. In programma passeggiate con guide esperte, messa a dimora di piante, laboratori ludici e didattici

A partire da domenica 13 marzo e nelle due domeniche del 27 marzo e del 10 aprile, il Centro di educazione alla Sostenibilità del Comune e gli assessorati alla Transizione ecologica e al Turismo - Zone Naturali organizzano tre giornate all'insegna della natura negli splendidi scenari delle Pinete di Ravenna.

Domenica 13 marzo la passeggiata si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30, nella Pineta di Classe - Ca' Acquara; domenica 27 marzo, dalle 9.30 alle 12.30, nella Pineta San Vitale, Ca' Nova; domenica 10 aprile dalle 10 alle 12.30, nella Pialassa dei Piomboni, nel circolo Ippico la Pialassa a Marina di Ravenna.

Durante le giornate dedicate alla pineta di Classe e alla pineta San Vitale sarà presente un gruppo di Agronomi forestali dell'Ordine di Ravenna che fornirà ai partecipanti informazioni sulle proprie attività e competenze nell'ambito delle zone naturali anche in un'ottica di percorso di studi e future possibilità professionali.

Per le iscrizioni inviare una mail all'indirizzo prenotazioniceasra21@comune.ravenna.it indicando le giornate in cui si intende partecipare, i nominativi e un riferimento telefonico. Le iscrizioni saranno accolte fino al numero massimo di 100 partecipanti ammessi in ordine di arrivo. All’iscrizione verranno fornite mappe per raggiungere i parcheggi di ogni appuntamento.

“L’evento – affermano gli assessori Gianandrea Baroncini e Giacomo Costantini– si ispira e richiama la storica manifestazione del Mese dell’Albero in Festa che non è stato possibile organizzare negli ultimi anni a causa della pandemia, ma che prosegue, anche se con modalità diverse, in “Sentire i sentieri”. Il coinvolgimento di famiglie con bambini resta fondamentale per la diffusione di una coscienza ambientale, di rispetto verso la natura e di conoscenza del nostro patrimonio verde”.

Ecco il programma dettagliato delle tre giornate:

Domenica 13 marzo - Pineta di Classe - Ca' Acquara

Ritrovo Ca' Acquara ore 9.30; divisione in gruppi di 20/25 persone e inizio della passeggiata all'interno della Pineta alla scoperta della flora, della fauna e della biodiversità che caratterizzano quegli ambienti naturali unici noti anche per essere stati il luogo prescelto da Dante Alighieri per le sue passeggiate durante il suo esilio a Ravenna. La Pineta di Classe è infatti il grande polmone verde di Ravenna. “Cantata” da Dante Alighieri all’interno della sua Commedia (Purgatorio, Canto XXVIII vv. 19-21), oggi è certamente ridotta rispetto a quanto doveva essere un tempo, ciò nonostante è riuscita a conservare, nonostante il trascorrere del tempo, il suo aspetto selvaggio e incontaminato.

I gruppi saranno accompagnati da guide naturalistiche esperte. Al termine della passeggiata verrà offerto ai partecipanti un piccolo ristoro a cura delle associazioni venatorie di Ravenna.

Domenica 27 marzo ore 9.30 - Pineta San Vitale - Ca' Nova

Ritrovo presso Ca' Nova ore 9.30; divisione in gruppi di 20/25 persone e inizio della passeggiata all'interno della Pineta alla scoperta della flora, della fauna e della biodiversità delle aree naturali di grande pregio ambientale e paesaggistico.I gruppi saranno accompagnati da guide naturalistiche esperte. Al termine della passeggiata verrà offerto ai partecipanti un piccolo ristoro a cura delle associazioni venatorie di Ravenna.

Domenica 10 aprile - Pialassa dei Piomboni - Circolo Ippico Pialassa - Marina di Ravenna

Ritrovo presso il Circolo Ippico Pialassa sito in località Marina di Ravenna all'interno della Pialassa Piomboni (in prossimità dell'ex Ghinea); messa a dimora delle piante; laboratori didattici e ludici offerti dal CEAS del Comune di Ravenna e tenuti da operatori di FataButega; piccolo ristoro offerto ai partecipanti a cura del Circolo Matelda Legambiente di Ravenna.

I soci del Circolo Ippico saranno a disposizione per consentire ai bambini che lo desiderano l'avvicinamento e il contatto con i cavalli presenti.

E’ questa la giornata dedicata alla messa a dimora di nuove piante nel mese dell’Albero in festa. Le famiglie potranno adottare simbolicamente le nuove alberature compiendo un gesto di speranza verso il futuro delle nuove generazioni. Piantare un nuovo albero significa mettere radici, saper aspettare, vivere nel ritmo della natura e contribuire al futuro della Terra. Gli alberi aiutano a mitigare la calura estiva, regolano il flusso delle acque piovane, assorbono CO2, contrastando il cambiamento climatico, trattengono numerose sostanze inquinanti, contengono l'inquinamento atmosferico e acustico e sono l'habitat ideale per tante specie di uccelli e piccola fauna selvatica.