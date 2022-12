"Senza Confini d’Europa": lo spettacolo va in scena in piazza

"L’anno che si sta concludendo è stato ricco di incontri, abbiamo proposto nuove attività alla Casa del Teatro come il Kabarett ‘22, viaggiato per Italia ed Europa coi nostri spettacoli, abbiamo visto confermare per il prossimo triennio il sostegno della Regione Emilia-Romagna, il Ministero dello spettacolo ha accolto la nostra Prima Istanza e ci supporterà per altri due anni, abbiamo continuato a intrecciare relazioni e partecipare a bandi, insomma non siamo stati fermi un giorno, i nostri collaboratori ci hanno aiutato in questi sforzi per essere sempre più presenti sulla scena nazionale e internazionale, non possiamo che essere felici, anche se stanchi". Così Alberto Grilli, regista e direttore del Teatro Due Mondi, sintetizza con soddisfazione la varietà di progetti che hanno caratterizzato l’attività 2022 del Teatro Due Mondi, che si concluderà venerdì 30 dicembre alle ore 18 in Piazza della Libertà a Faenza con Azione sintetica per una Europa di pace, presentata al termine del laboratorio Senza Confini d’Europa realizzato nell’ambito del progetto Europa senza confini / Europe without borders finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.