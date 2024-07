Serata Amarcord con foto della vecchia Pinarella per la rassegna "Aghi di Pino"

Mercoledì 17 luglio alle ore 21 nel giardino dell’Hotel Camis (via Campania 4) proseguono gli incontri culturali nell’ambito della rassegna "Aghi di Pino con Come Eravamo", seconda serata all’insegna della memoria con proiezione di immagini della vecchia Pinarella, da centro agricolo a moderna località turistica.

L’evento, organizzato nell’ambito della programmazione di Terraeventi e Pinarella Village sarà occasione per ripercorrere assieme le tappe più importanti e suggestive della trasformazione negli anni di una cittadina che da terra di asparagi e uva fragola, nel primo dopoguerra, si consegna a noi in una veste moderna conservando, in parte, i segni del suo passato.

Interverranno lo storico Renato Lombardi, già organizzatore degli eventi culturali nell’ambito delle serate Aghi di Pino e autore di libri sulla storia di Cervia e della Romagna; la scrittrice Eleonora Buratti e Stefano Pieri, autore del libro Vagabondo del Mare, vecchie storie di un uomo d’albergo. Ingresso Libero.