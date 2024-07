La danza verdeoro del Brasile si mescola ai colori e ai balli della Notte Rosa

Torna a far respirare le atmosfere del Brasile il bagno Lucciola di Marina di Ravenna che, come da tradizione, per la Notte Rosa organizza la serata Ballo Scalza con protagonista la ballerina carioca Rubia Maia. L'appuntamento è per venerdì sera, dove ospiti saranno anche i dj Checco Tassinari e Zattini e il vocalist Danny Pee.

L’omaggio al Brasile si assaporerà anche a tavola durante la cena: oltre al normale menu in collaborazione con Casa Spadoni, sarà possibile mangiare anche a base di churrasco.