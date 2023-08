Una serata contro gli stereotipi: torna la sfilata di "Miss Curvyssima"

Torna il concorso di bellezza Miss Curvyssima, che celebra le forme in ogni loro espressione, all'Hookipa Restaurant Village di Marina di Ravenna venerdì 11 agosto alle 20.30. Un evento che promette di essere una serata piena di glamour, stile e autenticità.

Sotto il motto "Libera di essere te", Miss Curvyssima sfida gli stereotipi tradizionali della bellezza e mostra al mondo che la bellezza non ha taglia. Il concorso trasforma le insicurezze di chi indossa una taglia fuori dai canoni, in punti di forza. Rappresenta una celebrazione di inclusione, autostima e rispetto per la diversità, incoraggiando ogni donna a sentirsi sicura, amata e accettata per quello che è.

Nel corso della serata, organizzata in partecipazione con Loredana Amorosa, le concorrenti provenienti da ogni angolo d'Italia porteranno il loro spirito combattivo e la loro unica bellezza sul palcoscenico. Queste donne coraggiose, orgogliose delle loro curve, sono pronte a mostrare che la bellezza può essere espressa in molti modi.

Il clou della serata sarà l'annuncio della fortunata partecipante che passerà direttamente alle finali nazionali. Questa concorrente avrà l'opportunità unica di rappresentare la sua visione di bellezza su un palcoscenico nazionale, sfidando i concetti tradizionali di bellezza e portando una ventata di freschezza e autenticità.