Serata d'autore con tre scrittori romagnoli fra poesie e tradizioni

L’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana, anche quest’anno continua con la rassegna culturale “Serate con l’autore”. Mercoledì 21 ottobre alle ore 20:30, al centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina 6d, va in scena una serata dedicata alla Romagna alla sue storie, poesie e tradizioni.

Saranno tre gli autori a presentare le loro opere: Giuseppe Bellosi porta "A Sgumbiëla. Ultimi versi di Giovanni Nadiani", Laura Turci presenta "Un an", la nuova raccolta in versi romagnoli e Marco Marchi arriva con "Os-Cia! Poesie in dialetto romagnolo". Gli autori sono preceduti da un saluto di presentazione di Marzio Casalini editore del Ponte Vecchio di Cesena che collabora in questa iniziativa.

L'evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Nel rispetto delle normative COVID verranno rispettati il distanziamento e l'obbligo della mascherina.