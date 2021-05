Serata di musica con il chitarrista Bruno Dorella e Giulio Cantore

Venerdì 14 maggio riapre il Cisim di Lido Adriano con gli eventi dal vivo con la rassegna “C’è ancora una città”. Primo appuntamento dedicato alla musica con Bruno Dorella (OvO, Ronin, Bachi da Pietra) e il suo live in solo; in apertura il cantautore Giulio Cantore. Apertura porte ore 19.00, inizio primo live ore 20.15. Posti limitati, prenotazione obbligatoria: cisim.lidoadriano@gmail.com - 389 6697082 (anche Whatsapp).

Bruno Dorella, batterista e chitarrista, abbandona gli studi classici nel 1997 per prendere il treno del rock and roll, da cui non è mai sceso. A fine anni 90 esordisce con i Wolfango (1997-98) e crea l’etichetta-culto Bar La Muerte (1999-2012). Dal 2000 fonda i suoi gruppi, tutti ancora attivi: prima gli OvO (8 album e quasi 1000 concerti in tutto il mondo), poi i Ronin (5 album ed alcune colonne sonore per il cinema), e quindi i Bachi Da Pietra (6 album). Si trasferisce a Ravenna nel 2010, ed entra nel tessuto musicale della città dirigendo la Byzantium Experimental Orchestra e fondando il GDG Modern Trio. Negli ultimi anni ha dato vita anche a nuovi progetti come Tiresia e Jack Cannon, ed è entrato nello storico gruppo industrial Sigillum S. Si occupa anche di sonorizzazioni “site specific” (Canale Cavour a Torino, il ristorante stellato Joia a Milano). E ha recentemente pubblicato “Concerto Per Chitarra Solitaria (dove un viaggio in acque placide diventa naufragio)”, il suo primo album solista.