Serata di musica gospel con il coro The Colours of Freedom

Indirizzo non disponibile

Giunge alla conclusione la rassegna estiva lughese “Sere d’Estate al Chiostro del Monte” promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte. Appuntamento finale venerdì 14 luglio con il Coro Gospel The Colours of Freedom che intratterrà il pubblico con “ClapYourHands”. Ingresso a offerta libera, senza prenotazione dei posti. Inizio alle 21,30.

Il gruppo è nato nel 2002 nella parrocchia di Villa Prati di Bagnacavallo per iniziativa di alcuni amici appassionati di musica. Ad oggi fanno parte nel gruppo circa 30 elementi di diverse età, provenienti tutti dalla Bassa Romagna. La scelta del nome “The Colours of Freedom” (I colori della Libertà) si ispira allo spirito degli schiavi d’America che, durante il lavoro nelle piantagioni di cotone, cantavano per alleviare le fatiche, pregare e comunicare tra loro, sognando insieme la libertà.