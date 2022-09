Serata di osservazione del cielo parlando il lingua inglese

Giovedì 15 Settembre, dalle ore 20, presso la sede del Gruppo Astrofili Faenza (Via Zauli Naldi 2, presso le scuole Carchidio-Strocchi in Borgo) si terrà un incontro pubblico organizzato in collaborazione con “Associazione SEMI - Seeds for More Interculture”.



Si potrà osservare il cielo ad occhio nudo, e con i binocoli e i telescopi del Gruppo Astrofili, parlando in inglese, per gli stranieri a Faenza che vogliono partecipare ad un evento in lingua inglese, e per tutti coloro che vogliono fare pratica con la lingua. Ingresso libero. Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione attraverso i contatti disponibili sul sito https://www.astrofaenza.it