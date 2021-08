Aspettando il festival Yamm, una serata gratuita dedicata allo yoga

Indirizzo non disponibile

Nuovo appuntamento con Malvayoga, lo yoga alla Sala Malva Nord di Cervia. Martedì 24 agosto alle ore 21.00 il secondo degli incontri dedicati allo yoga condotto da Maria Francesca Melloni.

Maria Francesca si avvicina allo yoga, dopo essere entrata in contatto con il mondo indiano grazie allo studio della lingua sanscrita. Insegna yoga dal 2019 e fa parte dell'organizzazione del festival di yoga Yamm Festival, che si terrà al Parco Naturale di Cervia dal 27 al 29 agosto, quest'anno alla sua terza edizione.

Malvayoga vuole essere un evento inclusivo aperto a tutti coloro che sono appassionati, un modo per stare insieme e condividere questa passione. Gli incontri sono gratuiti e si terranno presso la sede della Sala Malva Nord in Via dei Papaveri 43 a Cervia. I partecipanti dovranno semplicemente portare acqua e un tappetino. Il numero degli iscritti sarà limitato, la prenotazione è obbligatoria inviando un sms o messaggio whatsapp al 3382196514 con nome, cognome e numero di telefono.