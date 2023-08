Serata indie rock con i canadesi Kiwi Jr

L'indie rock dei canadesi Kiwi Jr è l'ingrediente principale del concerto in programma sabato 12 agosto, ore 21.30, all'HanaBi di Marina di Ravenna. Ingresso libero. Se Interpol, Stills e Strokes si unissero e avessero un figlio, si chiamerebbe Kiwi Jr. Chopper è il terzo album di questa lanciatissima band canadese, supervisionato dal fido pilota Dan Boeckner (Wolf Parade, Handsome Furs) per la storica Sub Pop Records. Si tratta di un album decisamente più teso e notturno dei precedenti, dieci canzoni con brillanti sintetizzatori, gong zen e strimpellatori da cortile. È un canto da crociera di addio al celibato dei Beach Boys, un volo al neon da una scogliera digitale, i cartelli lungo l’autostrada che recitano Less Bar, More Noir Ahead.