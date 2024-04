Poesie, canzoni, e letture in dialetto: torna “Scor cum ut à insigné tu mé! Alzé la crèsta!”

Martedì 9 aprile alle 21 presso il Circolo I Fiori di Faenza al via l'ottava edizione per “Scor cum ut à insigné tu mé!”, la serata-evento organizzata da La Musica nelle Aie (in collaborazione col settimanale setteserequi) e dedicata alla celebrazione del dialetto romagnolo, per assaporarne tutte le possibili declinazioni artistiche, dalla prosa alla poesia, dalla canzone al teatro.

“Scor cum ut à insigné tu mé! Alzé la crèsta!” si svolgerà martedì 9 aprile alle 21 presso Il Circolo i Fiori, in via Di Sopra 34, nel Borgo Durbecco a Faenza, e costituirà l’anteprima del festival La Musica nelle Aie, che si terrà a Castel Raniero dal 10 al 12 maggio 2024. L’evento coinvolgerà poeti, scrittori, musicisti, cantanti, attori, studiosi e amanti del nostro dialetto, tutti chiamati a prendere posto davanti a un microfono per far riscoprire la semplice bellezza comunicativa e l’eclettismo espressivo del nostro dialetto in un contesto comunitario, proprio di una lingua letteralmente nata, cresciuta ed evoluta fra la gente, nelle aie, nelle piazze, nei bar.



Il cast dei partecipanti è composto quest’anno dalla cantante e direttrice di coro Daniela Peroni con la sorella Natascia, dalla Corale Domenico Babini Porta Nova di Russi, dall’ensemble musicale faentino Musicanti Improvvisi, i cantautori Claudio Toschi e Fabrizio Caveja, l’eclettico attore, regista, guastatore situazionista e pure lui cantautore Valentino Bettini, accompagnato da Valeria Cavina, e poi l’attore e poeta di Cassanigo Alfonso Nadiani, la narratrice modiglianese Alberta Tedioli, gli attori e performer ravennati Eliseo Dalla Vecchia e Rudy Gatta.