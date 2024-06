Ottant'anni di cui 65 passati sui palchi: al Monte Brullo si festeggia Michele Maisano

Il cantante Michele Maisano, conosciuto anche solo come Michele, nato a Vigevano il 22 giugno del 1944, festeggerà’ i suoi 80 anni e i 65 anni di carriera mercoledì 26 giugno a partire dalle 20 al Club Monte Brullo all’interno della rassegna "Cena & Concerto" organizzata da Monte Brullo insieme alla Casa della Musica di Faenza.

Pioniere del rock italiano, a soli 14 anni incide due brani nel solco del rock’n’roll in auge allora tra le giovanissime generazioni sull’onda del successo mondiale di Elvis Presley. Si afferma al Canatgiro nel 1963 con Se mi vuoi lasciare ai quali si aggiunge tre anni dopo la grande hit Dite a Laura che l’Amo e l’altra Susan dei Marinai per poi girare tutto il mondo in tournée’ e collaborare con i piu’ grandi cantautori italiani. Presidente di una storica associazione di artisti e musicisti, la SOS Musicisti, che ha collaborato spesso ai Tavoli della Musica nazionali, a ha recentemente scritto la sua lunghissima biografia e partecipato con grandissimo successo a Domenica In su Rai Uno.

Mercoledì sera ripercorrerà tutte le tappe della sua carriera, festeggiano i suoi ottant'anni. A Michele e alla sua straordinaria carriera sarà consegnata una targa ricordo da parte di AudioCoop una delle associazioni guidata da Giordano Sangiorgi che ha partecipato e collaborato con Michele Maisano e la sua Sos Musicisti ai Tavoli della Musica.