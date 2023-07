Una serata per ricostruire l'asilo nido devastato dall'alluvione: arriva la "Motofagiolata"

Una serata di musica e bontà per sostenere una buona causa. Il Motoclub "I Bradipi" organizza per venerdì 14 luglio, a Fognano, l'undicesima Motofagiolata. L'intero guadagno della serata sarà devoluto per la ricostruzione dell'asilo nido di Faenza "Il piccolo principe" della Coop. Soc. Zerocento, andato distrutto a causa dell'alluvione. Anche i gruppi musicali invitati suoneranno gratuitamente per l'occasione. Appuntamento dalle 18 negli impianti sportivi del Circolo di Fognano. Si potranno gustare: stufato di fagioli, panini con salsiccia, prosciutto o salame, pasta, patate fritte e birra. Musica sul palco con i New Drops e i Demodè.