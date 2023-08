Serata rock sulla spiaggia con la Hernandez & Sampedro band

Indirizzo non disponibile

Una serata di rock ed energia si prepara per sabato 12 agosto alle 21.30 al Bagno Romaea Beach di Marina Romea. Arriva per l'occasione la band di Hernandez & Sampedro. Da Ravenna, costa orientale d’Italia, ma cuore tuffato nella musica d’oltre oceano, arriva un Duo/Band che ha stile, attitudine rock e una miscela giusta di voci e chitarre che colpiscono dritto al cuore. Si tratta di Luca "Hernandez" Damassa, voce solista e chitarra ritmica, Mauro "Sampedro" Giorgi, chitarra solista e seconda voce, accompagnati nei live e in studio dalla sezione ritmica Giacomo “Jack La Bamba” Sangiorgi al basso e Luca “El Chapo” Cocchieri alla batteria.