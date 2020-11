Serate con l'autore: la comicità di Sgabanaza e la “Bussola” di Russomanno

Continuano le “Serate con l’autore” dell'associazione Francesca Fontana. Appuntamento mercoledì 4 novembre alle ore 20:30, presso la Sala Riunioni di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina 6d.

Una serata dedicata a due personaggi davvero straordinari del mondo dello spettacolo e della televisione con Giuseppe Bertaccini in arte “Sgabanaza” un personaggio conosciuto e amato dai romagnoli per la sua straordinaria capacità di comicità che presenta il libro: Io Sgabanaza – vita comicità e poesia romagnola” e poi con un altro personaggio giornalista e del mondo televisivo Mario Russomanno (Salotto Blu per ricordane uno) che con questo libro racconta ciò che successe alla “Bussola” locale da ballo storico di Fratta Terme nel comune di Bertinoro.

L'evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti: Nel rispetto delle normative COVID verranno rispettati il distanziamento e l'obbligo della mascherina