Tra vongole e alici: ripartono le serate gastronomiche al circolo dei pescatori

Nuovo appuntamento delle serate gastronomiche a tema denominate “I mercoledì alla Pantofla”. Mercoledì 4 gennaio, a partire dalle ore 19, nella sede del Circolo Pescatori “La Pantofla” di Cervia (Via Nazario Sauro 1), è in programma un nuovo ritrovo conviviale per i buongustai, amanti della cucina marinara.

La serata rientra in un ampio calendario di iniziative dedicate alla riscoperta delle tradizioni gastronomiche marinare cervesi e romagnole. Il menù della serata propone: vongole alla marinara, filetti di alici lessate con battuto di verdure, crostoni con sgombro al vapore e cipolla stufata, filetto di San Pietro alla griglia, alici spinate e fritte con glassa di aceto balsamico, acqua, 1/4 di vino, sorbetto e caffè. Il costo della cena è di € 29. Per i soci dell'Associazione Ricreativa Circolo Pescatori il costo è di € 24.