"Sere d'estate semplicemente speciali": 85 eventi a Castel Bolognese, da Maria Pia Timo a Filippo Graziani

"Sere d'estate semplicemente speciali", l’ormai tradizionale rassegna culturale estiva nei luoghi più suggestivi di Castel Bolognese ritorna dal 2 giugno in grande stile con eventi per tutti i gusti e tutte le età, e con ospiti di livello come Davide Cassani, Maria Pia Timo, Filippo Graziani, Michela Murgia e tanti altri. Fondamentale il contributo delle tante associazioni castellane che hanno arricchito il calendario di eventi, e contribuiranno a trasformare molti spazi di Castello in luoghi di cultura, aggregazione, socialità e bellezza.

“Un grazie speciale al nostro assessore alla cultura Luca Selvatici – ha dichiarato il sindaco Luca Della Godenza - e all'ufficio cultura, alle associazioni, agli sponsor e alle tante persone che si sono impegnate e che si impegneranno per la buona riuscita di questa rassegna”. Dal 2 giugno fino al 26 settembre, un programma composto da 85 eventi in 110 giorni.