Sergio Casabianca, Vito e Toscanini Next: un'estate di spettacoli con "Pensiero, narrazione e voce"

Dal 6 luglio al 6 settembre ad Alfonsine, nel giardino della biblioteca «Pino Orioli» e del Museo della battaglia del Senio, torna con dieci appuntamenti la rassegna «Pensiero, narrazione e voce». Come ogni anno la rassegna ospita alcune serate in collaborazione con importanti realtà musicali come Emilia Romagna Festival e si avvale della collaborazione di Ensemble Mariani, per garantire una selezione artistica in grado di offrire spunti di ambienti e sonorità molto diverse tra loro.

Il programma

Si comincia giovedì 6 luglio con Non ci resta che ridere: Sergio Casabianca fonde con maestria musica, teatro e comicità intorno alle mille sfumature dell’Amore. Lunedì 10 luglio il pianista Giovanni Umberto Battel si esibirà nello spettacolo Brahms vs Chopin, mentre martedì 18 luglio i giovani talenti di Voci nel Montefeltro calcheranno il palcoscenico con Il trionfo dell’onore, un’opera comica di Alessandro Scarlatti.

Mercoledì 26 luglio il sestetto La Toscanini Next guiderà il pubblico in un viaggio musicale dagli Stati Uniti, al Brasile fino a Cuba, per atterrare nella colorata e polifonica Europa. Lunedì 31 luglio gli Oblivion porteranno sul palcoscenico Cinque contro tutti. Un’intervista pazza, un incontro ravvicinato per conoscere meglio questi cinque funambolici artisti, il loro lavoro, la loro storia e ascoltarne le narrazioni e visioni, oltre ai vertiginosi esperimenti canori.

Venerdì 4 agosto il quartetto Novafonic sarà in scena con Contemporary Tango, un connubio artistico di ispirazione jazzistica fortemente legato al tango nuevo, che affianca alle composizioni originali inediti arrangiamenti di alcuni tra i maggiori capolavori musicali internazionali. Giovedì 10 agosto protagonista della serata sarà Andrea Amati con la musica di Franco Battiato ed esempi affini di scritture e in particolare Fleurs, il suo personalissimo viaggio sentimentale tra le canzoni di autori in qualche modo a lui vicini.

Giovedì 24 agosto il tango di Astor Piazzolla nel cinema e nell’opera è presentato al pubblico con La ciudad de los instantes, mentre giovedì 31 agosto il comico Vito e il Duo Sconcerto condurranno il pubblico nel pittoresco e decisamente fuori mano Bar al Portico. Mercoledì 6 settembre l’evento finale della rassegna, in collaborazione con Collegium Musicum Classense, vedrà sul palco del giardino Li cuatro pifari in La pazzia del ballo.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito, avranno inizio alle 21 e in caso di maltempo si terranno al cineteatro Gulliver.