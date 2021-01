Servizio civile: due incontri online per conoscere i progetti del territorio

Sarà possibile fino all’8 febbraio 2021 per i giovani dai 18 ai 28 anni fare domanda per il nuovo bando di Servizio Civile Universale. Per arrivare preparati all’appuntamento e conoscere i progetti presenti a Faenza e dintorni (tra cui i tre progetti della Caritas diocesana di Faenza-Modigliana) sono stati organizzati due eventi pubblici online: due ottime occasioni per conoscere in concreto le varie proposte e procedere così a una scelta consapevole.

Domenica 10 gennaio alle 20.45 sulla pagina facebook del circolo Arci Prometeo Faenza sarà possibile partecipare all’evento “Servizio civile: opportunità, informazioni, testimonianze”: nel corso della serata verranno fornite le informazioni necessarie per la compilazione del bando e si potranno fare domande ad alcuni giovani che hanno partecipato, o stanno partecipando, ai progetti di Servizio civile.

Lunedì 11 gennaio, dalle ore 14.30 alle 16, il Co.Pr.E.S.C. (Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile) di Ravenna promuove un incontro online per approfondire il bando del Servizio Civile e presentare i vari progetti sul territorio faentino. Sarà possibile collegarsi direttamente al link sulla piattaforma Zoom https://us02web.zoom.us/j/82206570885?pwd=UExLajBCd3M5V2Rta1k1ZVBiMmNvUT09#success