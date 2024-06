Salutare l'inizio dell'estate con lo yoga: appuntamento a Marina Romea

Una sessione speciale di yoga in spiaggia, all'alba, a Marina Romea per salutare l'arrivo dell'estate. Sabato 22 giugno, dalle 6.30, è in programma una seduta nell'area libera vicino al lato bagno La Piaggia, nella spiaggia scelta per il suo ampio orizzonte e la bellezza naturale. In programma una pratica di yoga rinvigorente e spirituale sulla spiaggia per salutare il primo sole del solstizio d'estate.

La sessione prevede l'accoglienza e la parte di meditazione di apertura, a seguire una sequenza per riscaldare il corpo, con successivi esercizi stabilizzanti e bilancianti. Saranno mostrate tecniche di respirazione che precederanno la parte di rilassamento finale. Accompagnerà tutta la cerimonia celebrativa iniziale e conclusiva Messalina Fratnic vocal healer con “Impressioni sonore".

L'organizzazione consiglia di portare un tappetino, telo o stuoia e vestirsi con leggins o tuta e una maglietta e felpa possibilmente di colore giallo o arancione. L'inizio dell'attività è alle 6.30, ma è possibile sistemarsi dalle 6. Necessaria la prenotazione WhatsApp al numero 344.94343072.