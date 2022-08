Stand gastronomici, concerti e spettacoli alla sesta Sagra salesiana

Si svolgerà dal 24 settembre al 2 ottobre 2022, nella Parrocchia dei Santi Simone e Giuda, in via Antica Milizia n. 54 a Ravenna, la sesta sagra salesiana “Che festa la sesta!" Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre gli stand gastronomici saranno aperti tutte le sere (dalle 19.00 alle 21.30 e nella domenica anche a pranzo. Ci saranno persino alcune cene “particolari”: quella della Lega Italiana Lotta contro i Tumori (LILT) di sabato 24 settembre alle 19.00 (con paella e sangria), e la “Cena con delitto” per massimo 60 persone di domenica 25 settembre alle ore 20.00.

Sabato 24 settembre alle 21,15 la presagra si apre con il concerto del Maestrale Flute Ensemble. Verranno eseguite ouvertures e brani di opere liriche. Giovedì 29 settembre alla 20,30 in Chiesa ci sarà uno spettacolo di voci, danze e testimonianze della Comunità Cenacolo. La serata di venerdì 30 si apre alle 18.00 con la musica dell’ Orchestra dei giovani di Ravenna. Sempre venerdì 30 settembre alle 21,15 nel Salone Boicelli ci sarà l’atteso concerto della Teachers’ band.

Sabato 1 ottobre, in contemporanea con le partite di calcetto, si svolgerà alle 17,00 nel salone Boicelli il simpatico Sansi’s Got Talent. Il dopo cena è dedicato al Nicola show varietà tour 2022, spettacolo di musica dal vivo con intrattenimento del pubblico. Domenica 2 ottobre la Fanfara dei bersaglieri darà la carica necessaria per affrontare il pranzo. Pranzo che sarà accompagnato dalla musica dal vivo di Chiara Baggioni e Marianna Di Tolve. Il pomeriggio domenicale propone alle 14.00 le letture animate per bambini e alle 15.00 il mercatino dell’usato tenuto da bambini di 6-11 anni, nonché tanti laboratori e giochi (carrettini, “gomma scontri”, ecc.). Poi c'è la gara delle torte, sempre alle 15.00. Alle 16.00 in agorà si potrà ascoltare del buon rock dal complesso “U6” e alle 17.00 si potrà assistere allo spettacolo dei ballerini romagnoli alla Casadei in arena, dove dal pomeriggio saranno presenti stand di tante associazioni “amiche” della sagra salesiana. La sagra chiude “con il botto” perché alle 22.00 ci saranno i fuochi d'artificio.