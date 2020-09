Sette artisti in mostra fra ceramica, pittura e installazioni

Si inaugura venerdì 4 settembre, alle ore 19, a Fusignano, la mostra d’arte “Inquietudine e leggerezza”, in occasione dei festeggiamenti per la festa del patrono.



Sette gli artisti presenti, con le loro opere, in questa esposizione allestita negli spazi della storica Officina Prunelli, in via Vittorio Veneto 45-47, che riapre nella sua nuova veste in occasione della Festa patronale. Sette presenze significative e non ovvie per altrettante corrispondenze della scena contemporanea nei territori di Romagna, che si confrontano e dialogano con le loro arti in questo contesto inedito. Sono la ceramista Paola Bandini, anima di questa iniziativa, da Modigliana, ma oggi residente a Fusignano. Da Fusignano anche Luca Costa, pittore figurativo e artista dell’illuminazione. Tommaso D’Incalci, torinese oggi di stanza a Marradi, affermato illustratore che insieme ad una selezione di disegni presenta un murale realizzato nelle pareti esterne di casa Prunelli. Maurizio Lanzillotta / Maredo, pittore paesaggista nato a Campobasso e da poco rientrato nella sua Lugo dopo una lunga e fortunata esperienza artistica in Spagna. Cristina Ricci Curbastro ceramista e scultrice genovese originaria di Lugo di Romagna. Giovanni Ruggiero, nato in provincia di Avellino, che oggi vive e lavora a Castelbolognese, artista visivo e fortemente legato alla sperimentazione, nel suo percorso creativo utilizza diversi materiali e linguaggi artistici: scultura, pittura, disegno e installazione. Federico Zanzi pittore figurativo che vive e lavora ad Alfonsine e che presenta alcune nuove e grandi tele.



La mostra, che abbina ogni sera momenti conviviali - musica, animazione, degustazioni ed altre attività, nel cortile interno e nell’antistante area di via Veneto - è curata da Paola Bandini e Dania Visotti, col patrocinio del Comune di Fusignano. Si potrà visitare fino all’8 settembre, dalle ore 18 alle 23 (ingresso libero). Il programma completo, la presentazione degli artisti in mostra ed ulteriori informazioni al sito www.officinaprunellifusignano.webnode.it