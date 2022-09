Settembre e ottobre al Giardino delle Erbe: gli appuntamenti a Casola Valsenio

In settembre, in occasione di “Vivi il verde 2022”, tutte le domeniche alle ore 10.00, “Il Giardino a occhi chiusi”: visita guidata sensoriale tra i profumi settembrini del Giardino. Sabato 17 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, “La distillazione e gli oli essenziali”: giornata dedicata agli oli essenziali con dimostrazione di distillazione. In ottobre, in occasione di “Vivi il verde 2022”, tutte le domeniche alle ore 10.00 e alle ore 15.00, “Antichi frutti”: visita guidata alla scoperta dei frutti dimenticati. Domenica 16 ottobre, alle ore 10.00, “Composizione floreale”: laboratorio di composizione floreale con i frutti dimenticati a cura di Fiorito Lab.

Per info: 335 129933 – 0546 73158

giardinodelleerbe@atlantide.net

info@ilgiardinodelleerbe.it