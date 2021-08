Dolce come il miele: il "frutto" delle api protagonista fra mercatini, smielatura e Sgabanaza

“La smielatura. Una settimana dolce come il miele” è il titolo della manifestazione che l’Apicoltura Brusi e il Consorzio Cervia Centro tornano a proporre per la 35esima edizione nel centro di Cervia. Si parte venerdì 20 agosto e si prosegue fino a sabato 28 agosto con 4 appuntamenti dolci come il miele e un programma dedicato a grandi e piccini.

Al centro della manifestazione c’è il miele e la sua cultura. L’iniziativa, che vede nella smielatura il suo momento massimo, si articola in una settimana di eventi che renderanno “dolce” il centro storico di Cervia: apicoltori, produttori, erboristi, esperti assaggiatori, chef e gourmet, si alterneranno in questo “dolce appuntamento”. Durante le serate saranno presentati i migliori mieli del 2021.

“La smielatura – spiega l'apicoltore Cesare Brusi – diventa un grande laboratorio pubblico, nel quale tutti possono vedere, provare e assaggiare”. È proprio questa la filosofia che sta dietro al lavoro di Brusi, quello di divulgare il più possibile la cultura delle api e del miele. “In passato, fino a mio nonno – prosegue – solo gli addetti ai lavori venivano iniziati ai riti e alla magia del mondo delle api. Io ricordo mio nonno che quando veniva qualcuno a trovarlo, diceva di non avvicinarsi, non perché le api fossero particolarmente pericolose, ma perché il segreto doveva rimanere legato alla famiglia e doveva essere tramandato di padre in figlio. Noi stiamo tentando di fare proprio l’operazione inversa”.

Programma

Venerdì 20 agosto: serata dedicata ai bambini. Alle ore 21.30, in Piazzetta Pisacane a Cervia, presentazione del libro “L’allevatore di regine” di Francesco Nicolini (Ed. Carthusia). Laboratorio per bambini a cura della Libreria Bubusettete di Cervia. A seguire, alle ore 22,30, l’esperto apicoltore Cesare Brusi, racconterà come si alleva un’Ape Regina, qual è la sua importanza per l’alveare e la vita delle api.

Si prosegue sabato 21 agosto, dalle ore 18,00 in piazzale Ascione (Viale Roma), con il “Mercatino dei mieli, delle erbe, delle spezie e dei prodotti naturali tipici”. Alle ore 21,30 “La Smielatura – L’antica arte di estrarre il miele dai favi e l’alveare, un mondo da conoscere”. Alle ore 22 si prosegue con il comico Sgabanaza - che da piccolo voleva fare l’apicoltore - che presenta il suo libro “Io, Sgabanaza” (Clown Bianco Edizioni). Durante la serata si potranno assaggiare i mieli, i prodotti 2019 ed altre specialità a base di miele. Saranno inoltre esposte le tende da mare dell’Antica Stamperia Pascucci.

Venerdì 27 agosto la serata è dinuovo dedicata ai bambini. Alle ore 21,30, in Piazzetta Pisacane a Cervia Laboratorio per bambini a cura della Libreria Bubusettete di Cervia e presentazione del libro “Vita da ape” di Kirsten Hall e Isabelle Arsenault (Ed. Terre di mezzo). Alle ore 22,30 “Come riconoscere il miele” (colore, aroma, sapore). A cura dell’apicoltore e degustatore Cesare Brusi.

Sabato 28 agosto dalle ore 18,00, in piazzale Ascione (Viale Roma), “Mercatino dei mieli, delle erbe, delle spezie e dei prodotti naturali tipici”. Alle 21,30 “Asta del miele di Casa delle farfalle”: il ricavato dell’asta sarà interamente devoluto in favore di Aitc (Associazione Italiana Tumori Cerebrali). Ore 22.30 “La gastronomia del miele dei cuochi del''associazione Pellegrino Artusi di Ravenna e Cervia”. Alle 23 si chiude con la piccola smielatura finale.