Settimana mondiale per l’allattamento materno, a Cervia incontri e letture per le neo-mamme

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia aderisce anche quest’anno alla Settimana mondiale per l’allattamento materno che ricorre dal 1 al 7 ottobre. Il titolo per l’edizione 2021 è Proteggere l’allattamento, una responsabilità da condividere, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. L’allattamento è infatti una pratica che ha profonde connessioni sia con la salute umana, sia con gli ecosistemi naturali. Il latte materno è naturale, rinnovabile ed ecocompatibile. Proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento crea quindi le condizioni per uno sviluppo sostenibile.



Gli appuntamenti in programma a Cervia hanno l’obiettivo di sottolineare l’importanza dell’allattamento al seno per la sopravvivenza umana, la salute e il benessere delle donne e dei loro piccoli anche nel rispetto dell’ambiente. Le attività si articoleranno in 3 momenti distinti, di cui due di approfondimento sul tema, uno volto a promuoverne la pratica, l’altro volto a sottolineare come l’allattamento nutra la relazione madre-bambino, a cura del Servizio SeiDonna del Comune di Cervia. Il terzo, invece, a cura della Biblioteca Maria Goia, vedrà l’inaugurazione di una nuova nursery-station sul territorio per garantire alle mamme un ulteriore angolo tranquillo in cui allattare, oltre agli spazi già esistenti e attrezzati all’interno dell’Amministrazione comunale. Inoltre, saranno svolte alcune letture per i neo-genitori.

Il programma dettagliato delle iniziative

Sabato 2 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 alla Sala Malva Nord: "Parliamo di allattamento. Proteggere l’allattamento: una responsabilità da condividere". Incontro con le Consulenti de La Leche League. A cura del Servizio SeiDonna.

Martedì 5 ottobre dalle ore 17.00 nella Biblioteca Maria Goia: Inaugurazione di un nuovo nursery-station in territorio cervese. Letture per divagare, ma non troppo con mamme e papà.

Mercoledì 6 ottobre ore 10.00 alla Sala Malva Nord: "Questo latte sa di mamma. Come l’allattamento nutre la relazione". Incontro per le neo-mamme con Francesca Nasuelli Psicologa del Consultorio Familiare di Ravenna. A cura del Servizio SeiDonna.