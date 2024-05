Al via la "Settimana Nazionale della Bonifica e dell'irrigazione" 

Con lo slogan "L'acqua ci nutre e dà la vita", da sabato 18 maggio a domenica 26 maggio, parte un programma ricco di meeting, eventi culturali e manifestazioni sportive volte ad avvicinare i cittadini della regione ai temi della gestione dell'acqua e della difesa del territorio, in un contesto di sostenibilità ambientale. Al centro delle iniziative l'apertura al pubblico di impianti - dighe, opere idrauliche, opere irrigue, invasi collinari, casse di espansione - vere e proprie ‘cattedrali dell’acqua, che ogni anno contribuiscono alla distribuzione di oltre 1 miliardo di metri cubi di acqua in regione per usi agricoli, civili, industriali e ambientali.

Vi aspettiamo agli impianti Savio, Crevenzosa, Pieve di Cento e Acqua Campus (18/26 maggio); alla Traversa di Volta Scirocco, nel Ravennate alla scoperta di questo impianto inserito in una spettacolare cornice naturalistica di Acqua Campus Natura (24 maggio); con FIAB Bologna – Monte Sole Bike Group per “Pedalando nell’Italia disegnata dall’acqua, lungo la via del CER" (26 maggio); e insieme agli studenti, associazioni agricole e i Consorzi di bonifica, tracceremo la "Waterway Way Plasticfree" (18/26 maggio).

Si partirà con un’anteprima: la due giorni (16 e 17 maggio) in cui saranno illustrati i risultati di RESERVOIR, progetto dei laboratori del CER in collaborazione con il Consorzio Pianura di Ferrara e le Università di Padova e Pavia, ma che vede anche la partecipazione di accademie spagnole, turche e giordane. Il progetto RESERVOIR è destinato a condizionare le future scelte dei paesi del Mediterraneo, oggi alle prese con crisi idriche e risalita del cuneo salino.

Sul sito web del CER, alla pagina dedicata all'evento (clicca qui), disponibili tutti i programmi dettagliati delle iniziative organizzate dal Consorzio di bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo. Per ulteriori informazioni: 3356845556.