Gloria, Arf e Caramelle: prosegue la rassegna "Cinema d'autrice" 

Prosegue la rassegna Cinema d'autrice ideata dal cineclub "Il Raggio Verde" per la stagione 2024 del cinema all'aperto di viale Stradone, che, per questa settimana, presenterà in particolare il debutto di due registe italiane. Dopo la proiezione gratuita di American Psycho, trasposizione sul Grande Schermo del romanzo “cult” di Bret Easton Ellis, diretta da Mary Harron, il 25 giugno è in programma Gloria!, il debutto alla regia di Margherita Vicario, cantante e attrice molto apprezzata dai giovani, film accolto il sala come una vera e propria scossa, un fulmine a ciel sereno, uno dei titoli italiani che ha mosso la maggior attenzione dell'ultima stagione cinematografica. La proiezione inizierà alle 21.30.

Teresa lavora come domestica all'istituto musicale religioso Sant'Ignazio. Siamo nel 1800. Il conclave veneziano ha appena eletto Papa Pio VII. Il nuovo pontefice ha deciso di visitare il Sant'Ignazio e presenzierà ad un concerto organizzato per lui. Il maestro del coro però faticherà a comporre qualcosa per l'evento speciale. Grazie al talento musicale di Teresa, saranno le giovani ragazze dell'istituto a proporre una musica poco classica.

Durante la fase distributiva del film, Margherita Vicario ha più volte spiegato che la vera protagonista di Gloria! è in realtà la musica, scritta dalla stessa regista, insieme a Davide Pavanello. L'idea alla base della sceneggiatura è nata dalla volontà di far conoscere a un pubblico più ampio la storia delle donne musiciste e compositrici vissute in diversi orfanotrofi italiani fra il XV e il XVII secolo, fra cui molte collaboratrici di Antonio Vivaldi. Lo stesso obiettivo che, in campo cinematografico, si è dato Il Raggio Verde con la rassegna Cinema d'autrice, ideata per parlare delle donne che sono riuscite a costruirsi un'importante carriera cinematografica, dall'epoca del muto fino ad oggi, nonostante un settore lavorativo fortemente maschilista.

Gloria!, fra l'altro, è un film caratterizzato da importanti collaborazioni. A fianco del giovanissimo cast composto da Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Maria Vittoria Dallasta e Sara Mafodda, compaiono Veronica Lucchesi, cantante di La Rappresentante di Lista, il cui nome è accreditato anche nella colonna sonora, Stefano Belisari, per tutti Elio di Elio e le Storie Tese e i comici Paolo Rossi e Natalino Balasso.



Il 28 giugno sarà una serata molto importante per Faenza. La faentina Simona Cornacchia infatti presenterà Arf, lungometraggio animato molto apprezzato da critica e pubblico, realizzato con la produzione di Genoma e l'importante apporto realizzativo di Panebarco, studio ravennate che ha però i propri natali nella nostra città.

Arf è un bambino separato dalla madre fin da piccolissimo a causa della guerra che sconvolge il paese dove vive. Allevato da Bianca, la cagnetta di famiglia, cresciuto come un cane randagio, come un moderno Mowgli, anni dopo Arf viene catturato e internato. Il campo di prigionia dove viene rinchiuso è però in subbuglio a causa della programmata visita del Dittatore. Sarà lo stesso Arf ha portare ulteriore scompiglio.

Sono evidenti i richiami alla Seconda Guerra Mondiale del cartone animato. Un'opera che in realtà racconta di come la vita della popolazione civile sia sempre sconvolta dai conflitti bellici e inevitabilmente stringe forti legami con l'attualità dell'Ucraina e della Palestina. Tratto dal romanzo per bambini Il baffo del dittatore, scritto da Anna Russo, pubblicato nel 2010, Arf è un film che punta ad alleggerire le gravi tematiche trattate con la messa in scena ispirata alla produzione di Cartoon Saloon, studio cinematografico irlandese, più volte in nomination agli Oscar per titoli come La canzone del mare o I racconti di Parvana. Si tratta di una denuncia contro tutte le guerre, per un pubblico adulto, ma al contempo punta ad avere come riferimento in particolare i giovani allunni delle scuole primarie, raccontando la forza di reazione, la spontaneità e la purezza del suo giovane protagonista di fronte alla situazione terribile che lo circonda.

Di tutt'altro tenore sarà invece Caramelle, il primo cortometraggio d'animazione interamente realizzato da Panebarco, che sarà in proiezione sempre il 28 giugno insieme ad Arf. Il corto porta sul grande schermo un evento realmente accaduto alla famiglia Panebarco, ovviamente romanzato, realizzato con evidenti omaggi alla città di Ravenna e al mondo immaginario di Tim Burton. Ha partecipato al Sundance Film Festival e ha vinto il premio Best European Independent Animation a “The European Independent Film Festival” di Parigi, mentre ad ottobre 2022 ad “Alice nella Città”, sezione parallela della Festa del Cinema di Roma, si è aggiudicato il Premio del Pubblico come Miglior Corto.

Ma soprattutto per Caramelle sono arrivati il successo a Cortinametraggio, uno dei più importanti festival di corti in Italia, e la conquista del Pulcinella Award a Cartoons on the Bay, il festival internazionale di animazione, organizzato dalla Rai, ritenuto nel settore l'Oscar dell'animazione italiana. Il film è stato infine scelto nella cinquina finale dei Nastri d'Argento, nella sezione cortometraggi d'animazione.

La settimana all'Arena Borghesi vedrà il 27 giugno con Coup de chance – Un colpo di fortuna, l'ultima opera scritta e diretta da Woody Allen, il nuovo triangolo amoroso ideato dal quattro volte Premio Oscar.

Il 29 giugno sarà il turno di uno dei più apprezzati film dell'ultima stagione cinematografica, Anatomia di una caduta, vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes, dell'Oscar per la miglior sceneggiatura originale e del Golden Globe. Il film verrà proiettato in lingua originale.

La settimana si chiuderà il 30 giugno con The Holdovers – Lezioni di vita, apprezzata commedia che ha portato l'attrice Da'Vine Joy Randolph a vincere l'Oscar per la miglior attrice non protagonista.

A seguire, lunedì 1 luglio, nuovo appuntamento a ingresso gratuito con Harry ti presento Sally..., la commedia romantica di riferimento degli anni Novanta.

Nei mesi di giugno e luglio, l'Arena aprirà i cancelli al pubblico alle 21. Le proiezioni inizieranno alle 21.30. Nel mese di agosto, l'Arena aprirà in anticipo, alle 20.45, e le proiezioni inizieranno alle 21.15.

Le proiezioni dei film avverranno senza intervallo. Ingresso intero: 7 euro. Film musicati dal vivo ingresso unico 10 euro. Ingresso ridotto: 6 euro Soci ARCI (con tessera 2024) 5 euro. Ingresso 3,5 euro per Cinema Revolution

Ingresso gratuito: oltre ai “classici” del lunedì e nelle serate dove è specificato, l'ingresso gratuito è riservato alle persone con certificazione secondo legge 104/1992 e ai bambini sotto i 6 anni di età.