Settimana Scientifica: una conferenza sugli eventi estremi e cambiamenti climatici

Nell’ambito della XXII Settimana scientifica, organizzata dal Comune di Faenza e dalla Palestra della scienza, l’associazione Meteorologica Torricelli di Faenza, che gestisce il sito web www.meteofaenza.it, organizza per giovedì 5, alle 21, nella sala conferenze del Museo Malmerendi, in via Medaglie d’Oro 51, un incontro sul tema di grande attualità ‘Eventi estremi e cambiamenti climatici’. Relatore Pierluigi Randi, presidente AMPRO, Associazione Meteo Professionisti e tecnico meteorologo certificato; con lui Roberto Ghiselli, tecnico meteorologo certificato DEKRA, socio SMI, proprietario e curatore di una vasta biblioteca storica di meteorologia e climatologia, divulgatore e assistente relatore per attività didattica.

La Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica è un evento annuale organizzato dal Comune di Faenza in collaborazione con gli enti che partecipano al "Tavolo della Scienza". Il programma completo è online all’indirizzo www.comune.faenza.ra.it.

Per partecipare alla conferenza è necessario indossare le mascherine FFp2