Partono le 'Settimane del Palio': si gustano le ricette tradizionali dei Rioni

Ritornano a Faenza le settimane enogastronomiche del Palio del Niballo. Dopo il rinvio al 22 luglio della giostra a causa dell’alluvione, da lunedì sera le corti dei cinque rioni faentini ricominceranno ad ospitare cene alla carta e serate di intrattenimento. Ricco è il menu del rione Rosso, più volte vincitore del Palio di Faenza. La proposta delle cucine rionali prevede infatti un’ampia scelta di gustosi piatti della tradizione romagnola e molto altro.

Dal tagliere di salumi ai prelibati cappelletti al ragù cucinati secondo tradizione, senza dimenticare la carne alla brace, gli arrosticini abruzzesi e i dolci fatti in casa. Previste nel menu anche proposte vegetariane come gli orecchioni burro e salvia, il curzul allo scalogno, e la polenta fritta con il formaggio squacquerone. In via Campidori sarà possibile cenare anche senza prenotazione (ma resta consigliata al numero 349 2565033) scegliendo il proprio turno nelle seguenti fasce orarie: dalle 19,30 alle 21 o dalle 21 alle 23.

Le settimane del Palio si terranno dal 10 al 14 luglio e dal 17 al 20 luglio. Previsti anche alcuni eventi collaterali che implementeranno l’offerta intrattenitiva. Giovedì 13 luglio al rione Rosso si terrà l’evento ‘Back to Disco Music’ che prevede musica anni ’70 e ’80 a cura del popolare dj Lorenzo Guerra. Sabato 15 luglio invece, nella corte rionale (non è prevista la cena quella sera) si terrà un grande party a ingresso libero, a tema ‘Coachella’, con musica elettronica e nuove proposte. Mercoledì 19 luglio l’animazione sarà a cura del cre ‘Fatti d’Arte’ e sono previste esibizioni di teatro, bandiere e tamburi. Il clou delle settimane del palio sarà poi venerdì 21 Luglio quando giungerà il momento dell’attesissima Cena Propiziatoria, evento caratteristico della città con menu fisso e partecipazione solo su prenotazione (entro il 20 luglio).

Per vivere appieno la vigilia del Palio di Faenza sarà poi aperta a tutti la possibilità di partecipare alla ‘Bandega’ del Rione Rosso, un pranzo conviviale a menu fisso, anch’esso su prenotazione obbligatoria al numero 334/9741502. Nel prosieguo della giornata si terrà il corteo verso la Piazza del Popolo e poi verso lo stadio dove finalmente si svolgerà il tanto atteso Niballo, evento caratteristico della città manfreda.