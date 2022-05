Sfilata canina, figurine e truccabimbi alla "Festa del Bastardino"

L'Enpa sezione di Ravenna organizza, una giornata dedicata non solo ai nostri amici animali ma anche ai bambini. Giovedì 2 giugno in Piazza Ugo La Malfa (adiacente al centro commerciale Gallery) dalle 14,30 alle 18,00.

In programma una sfilata di cani meticci e di razza (con un contributo di 5 euro) alle ore 17,00, (iscrizioni aperte sul posto alle ore 16,30). Sarà premiato il cane più simpatico, il più educato e il più anziano. Inoltre per i bambini ci sarà il truccabimbi gratuito e lo scambio di figurine "Amici Cucciolotti 2022" per tutta la durata della manifestazione.