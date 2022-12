Shopping natalizio al Garage Sale: tra vintage e mercatini si incontra anche Babbo Natale

Garage Sale torna il 10 e l'11 dicembre con un'edizione dedicata allo shopping natalizio. Le Artificerie Almagia? si trasformano, per un intero weekend, in un vero e proprio pop-up market in cui trovare idee originali tra usato di qualità, vintage, modernariato e tanti progetti unici handmade.

Il market torna a occupare sia l'interno, che la corte esterna dell’Almagià, per promuovere uno shopping sostenibile e di tendenza. Un'occasione per adulti e bambini di scoprire un nuovo modo di fare acquisti natalizi, attraverso un consumo etico e responsabile, per mettere sotto l'albero qualcosa di originale e non convenzionale. Novità di questa edizione natalizia è dedicata ai più piccoli ai quali sarà dedicato uno spazio speciale in cui incontrare Babbo Natale e consegnare personalmente la propria letterina, e vivere insieme quell'atmosfera magica che ogni volta emoziona.

A scandire i momenti di aggregazione e shopping, alla consolle si alterneranno, sia sabato che domenica, i dj resident di Garage Sale. Sabato e domenica dalle 10 alle 19, ingresso libero. Consegna delle letterine a Babbo Natale: sabato e domenica 11.00-12.30 / 14.00-16.00.