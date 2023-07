Show piccanti e danze esotiche: arriva in Romagna il primo contest di burlesque

L'associazione culturale The BurlyRebels organizza il primo contest di burlesque in Romagna. Il contest si terrà sabato 8 luglio nella cornice de "Le Jardin" a Lido di Savio. A partire dalle 21:30 sul palco della competition "Burlesque A Piedi Nudi" - questo il nome del contest - si alterneranno talentuosi performer dagli stili eterogenei: dal burlesque classico e raffinato al new burlesque, dalla famosa danza coi ventagli al genere più "tiki" ed esotico, dal noir al queer, dall'idea più innovativa a quella più tradizionale, ogni artista selezionato per questa prima edizione avrà l'opportunità di portarsi a casa tanti premi.

La giuria, di cui fanno parte The Lady Of Swords, Miss Purple (unica mangiaspade donna in Italia, performer e pole dancer) insieme a Monsieur Virgil DeNice (Music selector e fondatore di un'agenzia di eventi vintage a livello globale), sceglierà Il Signore o La Signora del Burlesque A Piedi Nudi Contest.

After party, sempre Virgil DeNice accompagnerà il pubblico in questa "Notte Rosa" con la sua selezione di 45 e 78 giri originali in un viaggio tra jazz, swing, gospel, rithm'n'blues, early soul. Domenica 9 Luglio, sempre a Le Jardin, Miss Purple invece terrà un singolare workshop sul freakshow. L' ingresso al Jardin per drink e spettacolo sarà di 10 euro ed è possibile prenotare contattando: ass.theburlyrebels@gmail.com oppure 3661812965.