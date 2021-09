Si apre con il kolossal "Dune" l'anteprima del Ravenna Nightmare Film Fest

Il film Dune (2021) di Denis Villeneuve apre le danze del Festival Premiere, il ciclo di prime visioni sensazionali che anticipa e introduce il Ravenna Nightmare Film Fest. La Prima Nazionale della pellicola è in programma giovedì 16 settembre: la proiezione del kolossal di Denis Villeneuve sarà alla multisala CinemaCity di Ravenna e, conservando il biglietto dello spettacolo, sarà possibile ottenere un ingresso omaggio per il Ravenna Nightmare Film Fest 2021.

L'attesa pellicola del regista canadese rappresenta la prima di due parti dell'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo fantascientifico di Frank Herbert e già trasposto nella visionaria pellicola di David Lynch del 1984. Ambientato in un universo in cui risorse e controllo dell'ambiente sono al centro di aspre battaglie politiche, Dune offre lo spunto per una riflessione più che mai attuale su cosa significhi adattarsi ad un clima ostile alla vita e come sia quindi necessario agire collettivamente con uno sguardo di lungo periodo per attuare una trasformazione. Ad emergere infatti, è il senso di consapevolezza della delicatezza del rapporto uomo/ambiente e geografia/clima, dove le preoccupazioni degli abitanti di Dune in fondo si rivelano simili alle nostre.