Si apre lo shopping natalizio con i mercatini di Garage Sale

Sabato 11 e domenica 12 dicembre alle Artificerie Almagià torna il Garage Sale in una speciale edizione natalizia. Si chiama Garage Sale - Christmas shopping l'appuntamento (dalle 10 alle 19) con il market eco-green in cui trovare pezzi vintage e abiti usati, ma anche tante proposte handmade di giovani designers che scelgono questa vetrina per farsi conoscere dal pubblico sensibile ed attento alle nuove tendenze. Una due giorni per trovare anche un bel regalo in vista delle feste.