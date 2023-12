Si aprono le prenotazioni per il Concerto di Capodanno a teatro

Da mercoledì 20 dicembre, sono aperte le prenotazioni per assistere al concerto del 1° gennaio previsto alle 11.30 al Teatro Alighieri. L’apertura in musica del primo dell’anno è questa volta affidata a una nuova e prorompente voce della scena musicale newyorkese, Kaylah Harvey, con The Bronx Black Keys, con un’esibizione arricchita dallo M String Quartet.

L’evento è promosso dall’assessorato al Turismo con la direzione artistica di Francesco Plazzi di Spiagge Soul, in compartecipazione con la Fondazione Ravenna Manifestazioni (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria). Le prenotazioni possono essere effettuate on line sul sito del Teatro Alighieri e presso lo IAT di piazza San Francesco, mentre solo fino al 22 dicembre sono possibili alla biglietteria del Teatro Alighieri. Durante il concerto, come di consueto, è prevista una raccolta fondi per “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”.