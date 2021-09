Si ascolta la "Cummeddia" di Cesare Basile e Caminanti

La rassegna Approdi ospita al Cisim di Lido Adriano, domenica 5 settembre ore 21, il concerto di Cesare Basile & Caminanti. Ingresso soci Aics: 6 euro. Per accedere agli eventi in programma, sarà necessario presentare, insieme al biglietto anche il proprio Green Pass.

Cesare Basile & Caminanti di nuovo in tour per riproporre Cummeddia, l'album uscito a fine 2019, qualche mese prima che l'emergenza sanitaria stravolgesse un sentire dato per scontato, quello stesso sentire che nel racconto di Cummeddia veniva messo in discussione da un presagio i cui esiti dipendono esclusivamente dalle azioni e dalle scelte degli esseri umani.