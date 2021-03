Si aspetta la Pasqua con le “Favole di Musica”

Aspettando la Pasqua, la Sala Malva Nord di Cervia decide di intrattenere nuovamente i bambini con la lettura di alcune favole che hanno come protagonista indiscussa la musica in tutte le sue forme. Venerdì 2 aprile alle ore 17.00 ha così luogo il quarto evento online “Favole di Musica”, una serie di letture per bambini, il cui tema principale è la musica. Si alterneranno nel ruolo di lettori diversi volontari, che hanno l’occasione di prestare la loro voce per un momento di spensieratezza dedicata ai bambini e alle loro famiglie.

L’evento si svilupperà online utilizzando la piattaforma Zoom, che dovrà essere scaricata e i cui dettagli per accedere saranno riportati sulla pagina Facebook e Instagram di Sala Malva Nord. Inoltre sarà comunicato il link per partecipare all’evento sui social network dello spazio di via dei Papaveri.

Per informazioni e per richiedere il link è necessario inviare un messaggio privato alla pagina di Sala Malva Nord o scrivere un messaggio al 3425211536.