Si balla sui ritmi sudamericani con i Cumbia Poder

Sabato 12 febbraio alle 21.30 arriva al Mama's Club di Ravenna il Cumbia Poder trio, formato da Carlos Forero (voce solista, chitarra, cuatro venezolano), Andrés Langer (piano, synth, fisarmonica, voce) e Marco Zanotti (batteria, percussioni, voce). Ingresso: 12 euro.

Carlos Forero è un interprete autentico della musica sudamericana. Originario di Bogotà (Colombia), è cresciuto suonando nei locali, nelle strade e sugli autobus di mezza America Latina. Residente da alcuni anni in Italia, entra a far parte del collettivo Del Barrio dove conosce i futuri musicisti del suo nuovo progetto solista Cumbia Poder. Musica per ballare come la cumbia, il vallenato, il son e il huayno delle Ande ma anche riflessi di Africa, Caribe e Argentina.