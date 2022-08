Si balla sulla spiaggia: una 'parata' di dj per la notte di Ferragosto

La notte di Ferragosto è fatta per ballare con Hana-Bi Dj Parade, l’idea del bagno di Marina di Ravenna di un fresco clubbing sulla spiaggia. Domenica 14 agosto, dalle 22, sei dj saranno pronti a selezionare per il pubblico tutti i generi musicali, dalle hit pop ai banger da dancefloor. In consolle si alterneranno Nava, Elasi, R.Y.F., Trinity, Party Marty e Toffolomuzik. Ingresso libero.

NAVA è il progetto di Nava Golchini, cantautrice che si è fatta conoscere sin dai primi lavori per l’immaginario ipnotico e viscerale che attinge da riferimenti internazionali come Arca, Apparat, Burial e Sevdaliza. ELASI fa esplodere stroboscopiche matrioske di stili, metropoli di sintetizzatori sfavillanti, ed esotiche sonorità scovate in paesi lontanissimi R.Y.F. è il progetto da solista di Francesca Morello, songwriter e chitarrista di base a Ravenna. R.Y.F. cerca di dare una voce a ogni diversità, alla comunità queer, alle persone non binarie e a tutte le creature favolose. TRINITY è videomaker, stylist, dj, rappresentante dell’“electroclash” più estremo. I suoi set si contraddistinguono per un approccio personale e un intenso carisma da consolle. PARTY MARTY mixa per voi dalla trap ai grandi successi delle dive pop, dai beat tamarri fino alle ballad più romantiche: provate a restare seduti durante i suoi set, se ci riuscite. TOFFOLOMUZIK è uno shaker sonoro senza spazio e senza tempo, che prende colore dalle giungle urbane ai luoghi più inesplorati del pianeta.